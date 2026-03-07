Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Amed SK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Amed SK'ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Felix Ohene Afena-Gyan kaydetti.
Bu galibiyetin ardından üçünü sıradaki Amed SK puanını 58'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Serik Spor 19 puanla 17. sırada kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Amed SK, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Pendikspor'u ağırlayacak.
