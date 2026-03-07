Yasin Özcan: 'Yüreğimizi ortaya koyacağız'

Beşiktaş'ın savunma oyuncularından Yasin Özcan, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Derbi ile ilgili konuşan Yasin Özcan "Böyle bir derbinin içinde, bu kadroda olduğum için mutluyum. Bu atmosferde büyük taraftarın önünde oynamak mutluluk verici." dedi.
Açıklamalarına devam eden Yasin Özcan "Bu maç için çalıştık hafta boyu. Derbiler, Türkiye'nin gözde maçlarından biri. Yüreğini ortaya koyan kazanır. Biz de yüreğimizi ortaya koyup kazanmak istiyoruz!" ifadelerini kullandı.
