Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide siyah-beyazlılar, Leroy Sane'ye kırmızı kart bekledi.Galatasaray'dan Leroy Sane, 29. dakikada Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı kart verdi.Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu dakikada Sane'ye kırmızı kart bekledi.Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kart kararında kaldı.Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı kart gördü.Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan,şeklinde bir paylaşım yaptı.