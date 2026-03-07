Derbide VAR ve kırmızı kart!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 62. dakikada 10 kişi kaldı.
Leroy Sane ve Rıdvan Yılmaz arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR, hakem Ozan Ergün'ü pozisyonu izlemesi için uyardı.
Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray, Sane'nin kırmızı kart görmesinin ardından 62. dakikada 10 kişi kaldı.
Sane, kariyerinin 311. maçında ilk kırmızı kartını gördü.
