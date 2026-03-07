Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Leipzig, sahasında Augsburg'u konuk etti. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı.



Augsburg, 39. dakikada Robin Fellhauer ile 1-0 öne geçti.



Leipzig'e beraberliği getiren golü 76. dakikada Yan Diomande kaydetti. Leipzig, 90+2. dakikada Arthur Largura Chaves'in kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı.



Konuk ekip Augsburg'ta Keven Schlotterbeck, 23. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Leipzig, 47 puana yükseldi. Augsburg, 31 puanda kaldı.



Leipzig, ligin gelecek haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Augsburg, bu kez Borussia Dortmund deplasmanına konuk olacak.



