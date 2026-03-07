Hatayspor, 7 hafta kala 1. Lig'den düştü

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Hatayspor, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak ligdeki kötü gidişini sürdürdü.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele sonunda bordo-beyazlı ekibin, matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
Sezon başından bu yana galibiyet yüzü göremeyen Hatayspor, Çorum deplasmanında zaman zaman umut verse de sahadan puansız ayrıldı.
Bordo-beyazlıların bu mağlubiyetle birlikte 7 puanda kaldı.
