Haber Tarihi: 07 Mart 2026 18:59 -
Güncelleme Tarihi:
07 Mart 2026 18:59
BEIN İZLE Beşiktaş Galatasaray canlı maç linki
Beşiktaş Galatasaray maçı ücretsiz bein Sports şifresiz | Beşiktaş Galatasaray maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Taraftarium24, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenen olan Beşiktaş Galatasaray derbi maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz izleme detayları...
Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde oldukça yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son günlerinin büyük bölümünü analiz toplantılarına ayırdığı belirtildi. Özellikle Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı karşılaşmaların detaylı şekilde incelendiği ve sarı-kırmızılı ekibin zayıf noktaları üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Yalçın, bu toplantıları yalnızca teknik ekibiyle sınırlı tutmadı; zaman zaman oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştirdi. Beşiktaş çalıştırıcısının futbolcularına sahada görmek istediği oyun düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği ve maç öncesinde takıma motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
DERBİLERDE DENGELİ TABLO
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ın başında ligde Galatasaray'a karşı 5, Fenerbahçe'ye karşı ise 4 kez sahaya çıktı. 53 yaşındaki teknik adam bu mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ, VAR HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor. Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.
BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRINDAKİLER
Beşiktaş'ta iki oyuncu derbi öncesinde ceza sınırında. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Galatasaray derbisinde sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırındaki bir diğer futbolcu olarak dikkat çekiyor.
GALATASARAY'DA KART SINIRINDAKİLER
Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ LİGDE SON 3 MAÇI KAZANDI
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligin 22. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında sırasıyla Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0'lık skorlarla geçmeyi başardı. Ayrıca Beşiktaş, ligde son iki maçta kalesini de gole kapatmayı başardı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.
BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU ORKUN VE OH
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın zorlu derbide en büyük kozları, kaptan Orkun Kökçü ile Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh olacak. Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 4 gol atan orta saha oyuncusu, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir müsabakalarında skor üretti. Ligin devre arasında transfer edilen Hyeon-gyu Oh ise ligde 4 karşılaşmada 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Güney Koreli santrfor, forma giydiği Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında birer gol buldu. Ayrıca, her iki oyuncunun Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY EN GÜZEL MAÇLAR
GALATASARAY'IN EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.
BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜN
Siyah-beyazlılar, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Geride kalan sezonlarda iki ekip yenilenen statta 9 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 7'sini Beşiktaş, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. Derbilerde 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Beşiktaş, 4 derbide ise rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de rakibine gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
GALATASARAY'IN ÖN ALAN BASKISI, EN BÜYÜK SİLAHLARINDAN
Sarı-kırmızılı ekibin ön alanda yaptığı baskı sonrasında bulduğu goller hücum planında önemli yer tutuyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımına ileride Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Noa Lang gibi futbolcularla rakip kaleci ve savunma oyuncularına şiddetli baskı yaptırıyor. Orta alanda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina da ileride baskıya geride alan kapatarak destek veriyor. Bu baskılar sonrasında Süper Lig'de 11 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazandığı toplarla en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI EN GÜZEL GOLLER
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK
Beşiktaş, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte ligde 13, kupada ise 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, 4 ayı aşkın süredir mağlup olmadı. Toplamda 11 galibiyet alan Beşiktaş, 6 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Ayrıca siyah-beyazlılar, 2026 yılında oynadığı 10 resmi maçta da yenilgi yaşamadı. Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek.
GALATASARAY DEPLASMANDA 8 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8'ini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 24 müsabakada alabileceği 72 puanın 58'ini elde etti. Geride kalan bölümde 4'ü beraberlik, 2'si mağlubiyet olmak üzere 14 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bunları 6'sını evinde, 8'ini rakip sahada bıraktı. Sahasında 3 beraberlik gören "Cimbom" deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
GALATASARAY SON 2 DERBİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ EKSİK OYNADI
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı son 2 derbide kırmızı kart gördü. Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemysław Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin ise 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.
GALATASARAY, HAFTA İÇİNDE LIVERPOOL İLE KARŞILAŞACAK
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına çıkacak. Ligde şampiyonluk yarışında kritik Beşiktaş derbisinde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sonrasında 14 Mart Cumartesi günü taraftarı önünde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak "Cimbom" 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile rövanş maçını yapacak.
360. RANDEVU
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapacakları maçla tarihlerinde 360. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 359 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 115 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 500 gole, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.
SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım arasında sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligin 8. haftasında oynanan müsabakada 12. dakikada Beşiktaşlı Tammy Abraham ve 55. dakikada Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle derbi 1-1 sonuçlandı.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 135 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 44 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 166, siyah-beyazlılar ise 144 kez fileleri havalandırdı.
TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 7 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla yaşadı. Söz konusu 9 karşılaşmada Beşiktaş 16 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 6 gol atabildi. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 9 maçın 8'inde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 5 müsabakada rakip fileleri havalandırabildi.
GALATASARAY, DEPLASMANDA 2 KEZ MAĞLUP OLDU
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 deplasman maçının 8'inden galibiyetle ayrıldı. Sezon başından beri ligde 11 dış saha maçına çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.
BEŞİKTAŞ, BU SEZON SAHASINDA 5 KEZ PUAN KAYBETTİ
Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 12 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Ligde iç sahada oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu maçlarda 23 gol atarken, 14 gol yedi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN REKOR HEDEFİ
Beşiktaş taraftarının bugünkü dev derbide desibel rekorunu zorlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği ile oynanan maçta 141 desibel seviyesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. 140 desibel, insan kulağı için zarar riski taşıyan sınır olarak kabul ediliyor. Beşiktaş taraftarları, derbide görsel şölene de imza atmaya hazırlanıyor. Yeni transferler için özel pankartlar hazırlandığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY 90 DAKİKA FULL MAÇ
OKAN BURUK'TAN DERBİ ÖNCESİ UYARI
Galatasaray, Beşiktaş derbisine tam konsantrasyon olarak hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk hafta boyunca oyuncularını bu derbiye hazırladı. Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası oynanan lig maçlarında motivasyon eksikliği yaşadı. Hatta bu bazen skorlara da yansıdı. Okan hoca da Beşiktaş maçı öncesi bu duruma önlem aldı. Derbi hazırlıkları büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi. G.Saray'ın hocası Buruk, idmanlarda oyuncularını uyardı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası konsantrasyon sorunu yaşadığı için takıma, "Beşiktaş derbisini Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız. Bizim için bu maç Şampiyonlar Ligi maçı!" şeklinde konuşma yaptı.
GALATASARAYLI YILDIZLARI TOPLANTI YAPTI
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da Buruk'un uyarıları sonrası kendi aralarında toplantılar yaptı. Cim-bom'un ağır toplarından Icardi ve Osimhen gibi isimler kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, Beşiktaş maçının önemine bir kez daha değindiler. Galatasaray teknik heyeti ve yıldız oyuncular, Beşiktaş karşısında kayıp istemiyor. Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkarmayı hedefliyor.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL DERBİ PLANI
Süper Lig'de gözler Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekipte moraller oldukça yüksek. Hem ligdeki yükselişini devam ettirmek hem de ezeli rakibini yenerek taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş'ta tüm odak noktası dev derbiye çevrilmiş durumda. Kupada da yoluna devam eden Kartal'da hazırlıklar yoğun tempoda sürüyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncular arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki teknik adam, derbi için özel bir oyun planı hazırladı ve bunu futbolcularıyla paylaştı. Yalçın'ın takımına verdiği mesajın ise oldukça net olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım" dediği ifade edildi. Bu plan doğrultusunda Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapılacak baskı ve hızlı geçişlerle gol bulmayı hedeflediği belirtiliyor.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.