07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-038'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-141'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-181'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
1-123'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-040'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-011'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-08'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Uçar: ''Kazanarak devam etmeliyiz''

Trendyol 1. Ligde Çorum FK-Hatayspor maçının ardından iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, kendileri için kazanarak devam etmenin önemli olduğunu söyledi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda kabul edemeyeceği bir oyun oynadıklarını vurguladı.

Oyuncu değişiklikleriyle birlikte takımın reaksiyon gösterdiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Boşa geçen bir 45 dakika, çok kötü bir ilk yarı. Benim kabul etmeyeceğim bir oyun vardı sahada. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle beraber takım reaksiyon gösterdi ve 3 puana uzandı. Bizim için kazanarak devam etmek önemli."

Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün'ün müsabakada kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılgan, gençlerden oluşan bir kadroya sahip olmalarından ötürü zaman zaman problem yaşadıklarını dile getirdi.

Genç oyuncuların hatalarının skora da yansıdığına işaret eden Sayılgan,Adiye konuştu.

Sayılgan, teknik direktör Bekir İrtegün'ün kırmızı kart görmesine değinerek, şunları söyledi:

"Maç sonunda hakemin yanına gittim, neden gösterdiğini sordum. O da kendisini tehdit ettiğini söyledi. Fakat bu kadar taraftarın olduğu bir yerde, sesin yoğun olduğu bir bölgede bunu nasıl anladı. Kafasını salladığını söyledi. Bu yüzden kendisini cezalandırdığını söyledi. Bunlara biraz daha dikkat etmeleri lazım. Burada bir emek var. Bu kadar kolay atılmamalı. Bu, bizim için üzücü oldu."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 18 5 2 58 18 59
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 8 4 45 29 47
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
