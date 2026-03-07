Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.
Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın önünden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-0.
19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Juan'ın bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer topu üstten kornere çeldi.
39. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Heliton'un uzun pasında sağ kanatta topu Kazımcan Karataş'tan kurtarıp önüne alan Ogün Bayrak, ceza sahasına girdikten sonra pasını Antunes'e verdi. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
45. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Antunes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Heliton'un altıpasın içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Muhammed yine uzaklaştırmayı başardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Juan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.
69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci golünü buldu. Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 35 Kazımcan Karataş), Berat Özdemir (Dk. 62 Crespo), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 74 Hamza Güreler), Shomurodov, Fayzullayev (Dk. 46 Brnic), Selke (Dk. 62 Onur Ergün)
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele (Dk. 90+3 Taha Altıkardeş), Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni (Dk. 86 Uğur Kaan Yıldız), Antunes (Dk. 66 Krastev), Jeferson (Dk. 66 Janderson), Juan (Dk. 86 Guilerme)
Goller: Dk. 13 Ömer Ali Şahiner, Dk. 69 Brnic (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Antunes (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Bokele, Dk. 76 Dennis (Göztepe), Dk. 90+4 Kazımcan Karataş (RAMS Başakşehir)
