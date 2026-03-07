07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
1-022'
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1DA
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-290'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
0-361'
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
2-365'
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
1-066'
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
0-163'
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-261'
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
0-039'
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Başakşehir'de yükseliş sürüyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Başakşehir'de yükseliş sürüyor!
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın önünden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Juan'ın bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer topu üstten kornere çeldi.

39. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Heliton'un uzun pasında sağ kanatta topu Kazımcan Karataş'tan kurtarıp önüne alan Ogün Bayrak, ceza sahasına girdikten sonra pasını Antunes'e verdi. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Antunes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Heliton'un altıpasın içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Muhammed yine uzaklaştırmayı başardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Juan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

69. dakikada RAMS Başakşehir ikinci golünü buldu. Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası sol çaprazından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 35 Kazımcan Karataş), Berat Özdemir (Dk. 62 Crespo), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 74 Hamza Güreler), Shomurodov, Fayzullayev (Dk. 46 Brnic), Selke (Dk. 62 Onur Ergün)

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele (Dk. 90+3 Taha Altıkardeş), Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni (Dk. 86 Uğur Kaan Yıldız), Antunes (Dk. 66 Krastev), Jeferson (Dk. 66 Janderson), Juan (Dk. 86 Guilerme)

Goller: Dk. 13 Ömer Ali Şahiner, Dk. 69 Brnic (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Antunes (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Bokele, Dk. 76 Dennis (Göztepe), Dk. 90+4 Kazımcan Karataş (RAMS Başakşehir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
