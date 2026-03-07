Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.Başakşehir, karşılaşmanın 13. dakikasında Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Göztepe, Alexis Antunes'in 39. dakikada attığı golle birlikte 1-1'i buldu. Göztepe, bu golle birlikte Süper Lig'de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Ev sahibi Başakşehir, Ivan Brnic'in 69. dakikada attığı golle Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.Başakşehir, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de yükselişine devam etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, son 12 haftada ise 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Göztepe'nin galibiyet hasreti ise 5 maça yükseldi.Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Göztepe de 42 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Juan'ın bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer topu üstten kornere çeldi.45. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Antunes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Heliton'un altıpasın içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Muhammed yine uzaklaştırmayı başardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Juan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.51. dakikada Miroshi'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Juan, pasını Jeferson'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.60. dakikada Antunes'in soldan içeri çevirdiği topu kontrol eden Jeferson'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.Başakşehir Fatih TerimYasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumMuhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 35 Kazımcan Karataş), Berat Özdemir (Dk. 62 Crespo), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 74 Hamza Güreler), Shomurodov, Fayzullayev (Dk. 46 Brnic), Selke (Dk. 62 Onur Ergün): Lis, Allan, Heliton, Bokele (Dk. 90+3 Taha Altıkardeş), Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni (Dk. 86 Uğur Kaan Yıldız), Antunes (Dk. 66 Krastev), Jeferson (Dk. 66 Janderson), Juan (Dk. 86 Guilerme)Dk. 13 Ömer Ali Şahiner, Dk. 69 Brnic (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Antunes (Göztepe)Dk. 42 Bokele, Dk. 76 Dennis (Göztepe), Dk. 90+4 Kazımcan Karataş (RAMS Başakşehir)