Kazımcan Karataş, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Başakşehir'de Kazımcan Karataş, cezalı duruma düştü.
Kazımcan Karataş, Göztepe maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan Operi yerine oyuna dahil oldu.
Kazımcan Karataş, uzatma dakikalarında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş, Göztepe maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan Operi yerine oyuna dahil oldu.
Kazımcan Karataş, uzatma dakikalarında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.