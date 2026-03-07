Tamı tamına 6 gol var; kazanan yok!

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.



Europa-Park Stadyumunda oynanan müsabaka 3-3 sona erdi.



Bayer Leverkusen'in gollerini 37 dakikada Christian Kofane, 46+3'te Grimaldo ve 52. dakikada Martin Terrier kaydetti.



Ev sahibi Freiburg'un golleri ise 34. dakikada Vincenzo Grifo ve 43. dakikada Yuito Suzuki ve son olarak 86. dakikada Matthias Ginter'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Leverkusen puanını 44'e çıkartırken, Freiburg ise 34 puana yükseldi.



GELECEK MAÇLARI



Freiburg gelecek hafta yine kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek.



Bayer Leverkusen ise Bay-Arena Bayern Münih'i konuk edecek.



