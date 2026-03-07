Galatasaray penaltı bekledi

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında penaltı bekledi.
Barış Alper Yılmaz, Agbadou'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi ve Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı.
Barış Alper, uzun süre yerden kalkamadı. Galatasaraylı futbolcular ise penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ancak Barış'ın sakatlığı nedeniyle pozisyon sonrası oyunu durdurdu.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.
Barış Alper Yılmaz, Agbadou'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi ve Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı.
Barış Alper, uzun süre yerden kalkamadı. Galatasaraylı futbolcular ise penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ancak Barış'ın sakatlığı nedeniyle pozisyon sonrası oyunu durdurdu.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.