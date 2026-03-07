Günay Güvenç: 'Liverpool öncesi derbiyi de kazanmalıyız'

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Derbi ile ilgili konuşan Günay Güvenç "Fazla hazırlanma zamanımız olmadı, kupa ve Avrupa, fazla sıkışık. Kadro derinliği bizi biraz olumlu yönde etkiledi. Hazırız. Biraz kısa sürdü hazırlık ama kazanmak için hazırlandık." dedi.
Açıklamalarına devam eden Günay Güvenç "Maç maç bakıyoruz. Bugün önceliğimiz bu maçı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ligdeki maçları kazanmak lazım. Bunun bilincindeyiz. Takımla konuşuyoruz. Yaş itibarıyla ben de konuşuyorum. Herkes sorumluluk alacak. Son düzlüğe girdik. Artık her maçımızı kazanmak istiyoruz. Galatasaray camiasına layık bir sezon bitirişi için herkes çabalıyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Her maç final maçı. Kenetlendik." ifadelerini kullandı.
