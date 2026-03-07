Bandırmaspor, İstanbulspor'u tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Bandırmaspor'un ve maçın tek golünü 4'üncü dakikada Joao Amaral kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bandırmaspor puanını 45'e yükseltti. Üst üste 2. kez yenilen İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Amed SK'yi ağırlayacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar



Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 62 Ndongala), Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Mulumba), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Tanque (Dk. 72 Badji)



İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk. 72 Mamadou), Duran Şahin, Mendy, Özcan Şahan, Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 72 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Krstovski)



Gol: Dk. 3 Amaral (Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel (İstanbulspor)







