07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
1-150'
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
0-09'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-047'
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
0-0DA
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-290'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
0-147'
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-382'

Jefferson ve Regis'in hedefi, Vanspor'u yeniden yükselişe geçirmek

Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor'da forma giyen Jefferson Nogueira Junior ve Francesc Regis, Vanspor ve ligdeki durumları hakkında konuştular.

calendar 07 Mart 2026 15:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jefferson ve Regis'in hedefi, Vanspor'u yeniden yükselişe geçirmek
Trendyol 1. Lig takımlarından İmaj Altyapı Vanspor'da forma giyen Jefferson Nogueira Junior ve Francesc Regis, golleriyle takımlarını yeniden yükselişe geçirmek istiyor.

Sezon başında Boluspor'dan transfer edilen Jefferson, kırmızı-siyah takım formasıyla Trendyol 1. Lig'de 27 karşılaşmada 5 gol kaydederken, İspanyol futbolcu Regis ise çıktığı 20 maçta 5 defa fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Jefferson ve uzun bir sakatlık sonrası yeniden forma şansı bulan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Regis, sahadaki performanslarıyla daha fazla gol katkısı sunarak Vanspor'u üst sıralara taşımayı hedefliyor.

Ivan Cedric Bikoue Embolo'dan sonra Vanspor'da en fazla gol atan futbolculardan Jefferson ile Regis, bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi maçlar çıkarmak için antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.


"Bireysel olarak gol atmak benim için çok önemli"

Jefferson, takım olarak maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun ve disiplinli bir antrenman yaptıklarını söyledi.

Maçlarda galibiyet için elinden geleni yapacağını belirten Jefferson, şunları kaydetti:

"Süper Lig görmüş bir oyuncu olarak tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Gelecek maçlar için de konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. İki maçta mağlup olsak bile önümüzdeki maçlara motive bir şekilde çıkmayı istiyoruz. Bu maçlarda da iyi bir puan alarak play-off turu için iyi bir sıralama yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak gol atmak ve asist yapmak benim için çok önemli ama takım halinde gol atıp ve asistler yaparak galibiyet almanın bizim için daha önemli olduğunu düşünüyorum."


Regis: "En kısa zamanda başladığım ritmi yakalayacağım"

Uzun bir sakatlıktan sonra yeniden forma şansı bulan Regis ise "Sezona iyi başlamak benim için de iyi bir başlangıç oldu ama şanssız bir sakatlık yaşadım. Sakatlıktan sonra süreç biraz zor geçti. Kendimi iyi hissediyorum, en kısa zamanda başladığım ritmi yakalayacağım. Mental ve fiziksel açıdan zor bir ligde mücadele ediyoruz. Özellikle bu tarz liglerde mental olarak kuvvetli olanlar yol alıyor. Geriye kalan maçlarda daha iyi hazırlanıp önümüze bakarsak alacağımız puanlarla play-off şansımızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sakatlıktan sonra yaptığım antrenmanlarla kendimi daha iyi hissediyorum, umarım diğer maçlarda takımıma yardımcı olabilirim." dedi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 25 11 10 4 28 17 43
6 Başakşehir 25 11 7 7 43 27 40
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
