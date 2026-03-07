07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
1-148'
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
0-07'
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-045'
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
0-0DA
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-290'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
0-1DA
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-380'

Allegri'den Real Madrid açıklaması

Milan Teknik Direktörü Max Allegri, hakkındaki Real Madrid iddiaları için konuştu ve İtalyan ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

calendar 07 Mart 2026 17:06
Haber: Sporx.com dış haberler
Milan Teknik Direktörü Max Allegri, hakkındaki Real Madrid iddialarının ardından açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olduğunu ve kulübünde mutlu olduğunu dile getirdi.

Allegri, "Geleceğiniz hakkında çok fazla konuşuluyor. Milan taraftarları endişelenmeli mi, endişelenmemeli mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Milan ile sözleşmem 2027 yılına kadar devam ediyor. Burada mutluyum. Uzun bir yolculuğa başladık ve kulüp, takım geleceği için çalışıyor. Şu anda, şimdiki zamana odaklanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Milan ile daha önce şampiyonluk yaşayan 58 yaşındaki Allegri, sezon başında yeniden İtalyan ekibinin başına geçmişti.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 25 11 10 4 28 17 43
6 Başakşehir 25 11 7 7 43 27 40
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
