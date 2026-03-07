Liverpool'da Ryan Gravenberch ile imza

Liverpool, 23 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ile uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.İngiliz ekibi, Gravenberch'in 2028 yılında bitecek sözleşmesini uzattı.Liverpool, Hollandalı futbolcu ile 2032 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.İngiliz ekibi, Ryan Gravenberch'i 2023 yazında Bayern Münih'ten 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.Liverpool forması altında 123 maçta süre bulan Ryan Gravenberch, 8 gol attı ve 12 asist yaptı.