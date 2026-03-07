07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-038'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-141'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-181'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
1-123'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-040'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-011'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-08'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Stanimir Stoilov: "Mağlubiyeti kabul etmek zor"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Bulgar teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 18 5 2 58 18 59
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 8 4 45 29 47
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
