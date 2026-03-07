Manchester City'de Bernardo Silva ile veda yakın!

Manchester City'de sezon sonunda bir devir sona erebilir.



Marca'da yer alan habere göre, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, kontratının bitmesiyle birlikte kulüpten ayrılacak.



Manchester City'de Portekizli futbolcu ile şu anda yeni sözleşme görüşmesi yapılmadığı ve Bernardo Silva'nın da sözleşme uzatmak niyetinde olmadığı kaydedildi.



Manchester City, 31 yaşındaki Bernardo Silva'yı 2017'de Monaco'dan kadrosuna katmıştı.



İngiliz ekibinde 445 maçta süre bulan Bernardo Silva, 75 gol attı ve 77 asist yaptı.



