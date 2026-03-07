07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
15:00
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
15:00
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
15:00
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
13:30
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
13:30
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
15:15
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Jayden Oosterwolde dalya demeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli forma ile 100. maçına çıkacak.

calendar 07 Mart 2026 12:25
Haber: AA
Jayden Oosterwolde dalya demeye hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giydi.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aşmaya hazırlanıyor.


İLK SEZONUNDA KUPA KALDIRDI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2022-2023 sezonunda ligde 3 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise birer maçta sahaya çıktı.

Bu maçlarda 175 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Oosterwolde, Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Hollandalı oyuncu, bu mücadelelerde 3 bin 164 dakika forma giyerken 2 kez gol sevinci yaşadı.


GEÇEN SEZON AĞIR SAKATLIK YAŞADI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelen Jose Mourinho da Jayden Oosterwolde'ye güvenen isim oldu.

Mourinho, Hollandalı oyuncuya UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki maçlarda formayı verdi.

2024 yılının ekim ayında yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat edilen Oosterwolde, sezonun kalanında forma giyemedi.

Fenerbahçe formasıyla 2024-2025 sezonunda 8'i Süper Lig, 6'sı Avrupa mücadelesi olmak üzere 14 karşılaşmada sahaya çıkan Oosterwolde, 1274 dakika sahada kaldı.


TEDESCO'NUN STOPERDEKİ VAZGEÇİLMEZİ

Sezona Jose Mourinho'yla başlayan ve ardından takımın başına Domenico Tedesco'yu geçiren Fenerbahçe'de her iki teknik adam da Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi.

Bu sezon Süper Lig, Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da 37 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 1 kez fileleri havalandırdı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, takımının 2-0 kazanarak kupayı kaldırdığı maçta galibiyete önemli katkı sağladı.

37 maçta 3 bin 201 dakika sahada kalan Jayden Oosterwolde, bu maçlarda 1 gol atarken 12 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 99 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda 7 bin 814 dakika süre aldı. Oosterwolde 99 maçta 32 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
