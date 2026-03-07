07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
15:00
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
15:00
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
15:00
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
13:30
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
13:30
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
15:15
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Domenico Tedesco'dan Samsunspor planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği zatürreye rağmen Samsunspor maçı için rakibin son 5 karşılaşmasını analiz ederek detaylı rapor hazırladı.

calendar 07 Mart 2026 09:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle son iki maçta takımın başında yer alamasa da sarı-lacivertli ekipten kopmadı. 

Ağır bir zatürre geçiren İtalyan teknik adam, ilk olarak hastanede tedavi gördü. Daha sonra evinde gözlem altında kalan Tedesco, bu süreçte zamanını Samsunspor karşılaşmasının analizine ayırdı.

RAKİBİ MERCEK ALTINA ALDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Tedesco, Süper Lig'de yarın konuk edecekleri Samsunspor maçı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın, Karadeniz ekibinin son 5 karşılaşmasını izlediği öğrenildi.

DETAYLI RAPOR HAZIRLADI

Samsunspor'un hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maçları inceleyen Tedesco, hazırladığı detaylı analizleri yardımcılarıyla paylaştı.

Öte yandan rahatsızlığını büyük ölçüde atlatan Tedesco, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı ve çalışmayı bizzat yönetti.



 • 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
