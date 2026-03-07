Domenico Tedesco'dan Samsunspor planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle son iki maçta takımın başında yer alamasa da sarı-lacivertli ekipten kopmadı.
Ağır bir zatürre geçiren İtalyan teknik adam, ilk olarak hastanede tedavi gördü. Daha sonra evinde gözlem altında kalan Tedesco, bu süreçte zamanını Samsunspor karşılaşmasının analizine ayırdı.
RAKİBİ MERCEK ALTINA ALDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Tedesco, Süper Lig'de yarın konuk edecekleri Samsunspor maçı için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın, Karadeniz ekibinin son 5 karşılaşmasını izlediği öğrenildi.
DETAYLI RAPOR HAZIRLADI
Samsunspor'un hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maçları inceleyen Tedesco, hazırladığı detaylı analizleri yardımcılarıyla paylaştı.
Öte yandan rahatsızlığını büyük ölçüde atlatan Tedesco, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı ve çalışmayı bizzat yönetti.
