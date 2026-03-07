07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
15:00
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
15:00
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
15:00
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
13:30
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
13:30
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
15:15
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Sergen Yalçın'ın derbi stratejisi: "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım"

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesi taktiği ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularına "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım" dediği öğrenildi. Siyah beyazlıların topu rakibe bırakıp baskı kurarak golü bulmayı hedeflediği ifade edildi.

07 Mart 2026 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 11:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın derbi stratejisi: 'Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de gözler Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. 

Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekipte moraller oldukça yüksek. Hem ligdeki yükselişini devam ettirmek hem de ezeli rakibini yenerek taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş'ta tüm odak noktası dev derbiye çevrilmiş durumda. Kupada da yoluna devam eden Kartal'da hazırlıklar yoğun tempoda sürüyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL DERBİ PLANI

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncular arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki teknik adam, derbi için özel bir oyun planı hazırladı ve bunu futbolcularıyla paylaştı.

"TOPU G.SARAY ALSIN, MAÇI BİZ ALALIM"

Yalçın'ın takımına verdiği mesajın ise oldukça net olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım" dediği ifade edildi.

Bu plan doğrultusunda Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapılacak baskı ve hızlı geçişlerle gol bulmayı hedeflediği belirtiliyor. 

ANALİZ TOPLANTILARIYLA HAZIRLANDI

Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde oldukça yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son günlerinin büyük bölümünü analiz toplantılarına ayırdığı belirtildi.

Özellikle Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı karşılaşmaların detaylı şekilde incelendiği ve sarı-kırmızılı ekibin zayıf noktaları üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Yalçın, bu toplantıları yalnızca teknik ekibiyle sınırlı tutmadı; zaman zaman oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştirdi.

Beşiktaş çalıştırıcısının futbolcularına sahada görmek istediği oyun düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği ve maç öncesinde takıma motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

DERBİLERDE DENGELİ TABLO

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ın başında ligde Galatasaray'a karşı 5, Fenerbahçe'ye karşı ise 4 kez sahaya çıktı.

53 yaşındaki teknik adam bu mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
