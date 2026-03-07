Sergen Yalçın'ın derbi stratejisi: 'Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım'

Süper Lig'de gözler Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiye çevrildi. Son haftalarda form grafiğini yükselten Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.



Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan 9 puan çıkararak önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlı ekipte moraller oldukça yüksek. Hem ligdeki yükselişini devam ettirmek hem de ezeli rakibini yenerek taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaş'ta tüm odak noktası dev derbiye çevrilmiş durumda. Kupada da yoluna devam eden Kartal'da hazırlıklar yoğun tempoda sürüyor.



SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL DERBİ PLANI



Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile oyuncular arasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki teknik adam, derbi için özel bir oyun planı hazırladı ve bunu futbolcularıyla paylaştı.



"TOPU G.SARAY ALSIN, MAÇI BİZ ALALIM"



Yalçın'ın takımına verdiği mesajın ise oldukça net olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının oyuncularına, "Topu Galatasaray alsın, maçı biz alalım" dediği ifade edildi.



Bu plan doğrultusunda Beşiktaş'ın topa sahip olma konusunda rakibine alan bırakabileceği, ancak doğru anlarda yapılacak baskı ve hızlı geçişlerle gol bulmayı hedeflediği belirtiliyor.



ANALİZ TOPLANTILARIYLA HAZIRLANDI



Sergen Yalçın'ın derbi öncesinde oldukça yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son günlerinin büyük bölümünü analiz toplantılarına ayırdığı belirtildi.



Özellikle Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı karşılaşmaların detaylı şekilde incelendiği ve sarı-kırmızılı ekibin zayıf noktaları üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Yalçın, bu toplantıları yalnızca teknik ekibiyle sınırlı tutmadı; zaman zaman oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştirdi.



Beşiktaş çalıştırıcısının futbolcularına sahada görmek istediği oyun düzeni hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği ve maç öncesinde takıma motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.



DERBİLERDE DENGELİ TABLO



Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ın başında ligde Galatasaray'a karşı 5, Fenerbahçe'ye karşı ise 4 kez sahaya çıktı.



53 yaşındaki teknik adam bu mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlı ekip söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.



