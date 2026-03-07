Conte'den Eljif Elmas'a büyük övgü: 'Heykelini dikmeliyiz!'

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan mavi-beyazlı ekip, hanesine 3 puanı yazdırdı.



Napoli'ye galibiyeti getiren goller 7. dakikada Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. Torino'nun tek golünü ise 87. dakikada Casadei kaydetti.



"HEYKELİNİ DİKMELİYİZ"



Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, karşılaşmanın ardından Eljif Elmas hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.



Conte, yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:



"Bu yıl Eljif Elmas'ın heykelini dikmeliyiz. Futboldan anlıyor. Hem merkez hem de hücuma dönük orta saha olarak oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Üst üste 18. kez ilk 11'de başladı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız."



FENERBAHÇE'DEN NAPOLI'YE



Eljif Elmas, 2017 yılında Fenerbahçe tarafından sadece 180 bin euro bedelle kadroya katılmıştı. Sarı-lacivertliler, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu iki yıl sonra 16.2 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer etmişti.



PERFORMANSI



Bu sezon Napoli formasıyla 36 maça çıkan Eljif Elmas, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



