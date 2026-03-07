07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
16:00
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
18:30
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
0-023'
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-023'
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
0-023'
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
18:00
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
17:00
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
17:30
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-190'
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
16:00
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
16:00
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
17:30
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
17:30
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
0-06'
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
17:30
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
17:30
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
16:00
07 Mart
Levante-Girona
18:15
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
15:30

Alt Liglerin gol kralı: Kemal Rüzgar

Kahramanmaraş İstiklalspor'un deneyimli santraforu Kemal Rüzgar gollerine devam ediyor.

calendar 07 Mart 2026 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 13:49
Haber: AA
Alt Liglerin gol kralı: Kemal Rüzgar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kahramanmaraş İstiklalspor'un tecrübeli santrforu Kemal Rüzgar, bu sezon 29 kez fileleri havalandırarak takımını şampiyonluk yarışına taşıdı.

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile şampiyonluk yaşayan Kemal Rüzgar, 19 golle grubunda gol krallığına ulaştı. Takımının Trendyol 1. Lig'e çıkmasında başrolü oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında Kahramanmaraş temsilcisine transfer oldu.

Başarılı performansına kırmızı-beyazlı formayla devam eden Kemal, çıktığı 25 müsabakada 29 gol atma sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, golleriyle lider Bursaspor'un (60) 3 puan gerisinde ikinci sıradaki Kahramanmaraş İstiklalspor'u zirve mücadelesine taşıdı.

Tecrübeli forvet, bu performansıyla Türkiye'de bu sezonun geri kalan bölümünde profesyonel liglerin en golcü futbolcusu oldu. Kemal Rüzgar, Avrupa'daki profesyonel liglerde ise Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in (30) ardından ikinci sırada yer aldı.

 

SON 10 MAÇTA 19 GOL ATTI

Kemal Rüzgar, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla son 10 lig maçında 19 gol attı.

Sezonun ikinci yarısına iyi giren 30 yaşındaki santrfor, son 10 lig maçının 9'unda toplamda 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kemal, bu süreçte Somaspor'a 4 gol birden atarken, Ankara Demirspor ve Adanaspor mücadelelerinde "hat-trick" yaptı. Kırmızı-beyazlı futbolcu, Menemen FK, Granny's Waffles Kırklarelispor, Aliağa Futbol maçlarında ikişer, KCT 1461 Trabzon, ISBAŞ Isparta 32 ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

 

SON 4 SEZONDA 90 GOL

Başarılı forvet Kemal Rüzgar, 2. Lig'de son 4 sezonda toplam 90 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kemal, 2022-23 sezonunda Şanlıurfaspor formasıyla Beyaz Grup'ta 20, 2023-24 sezonunda Menemen FK ile Kırmızı Grup'ta 22, 2024-25 sezonunda Sarıyer ile Beyaz Grup'ta 19 gol atma sevinci yaşadı. Kemal Rüzgar, bu sezon da 29 kez skor tabelasını değiştirdi.

Son 3 sezonda grubunda gol kralı olmayı başaran Kemal Rüzgar, bu sezon da 29 gol atarak bitime 8 hafta kala Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

 

KEMAL: "GOLLERİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Başarılı forvet Kemal Rüzgar, takımının başarısına odaklandığını ve gollerine devam etmek istediğini söyledi.

İyi sezon geçirdiğini aktaran Kemal Rüzgar, "Artık az maç kaldı ve her maçta 3 puan almaya çalışacağız. Kendi ligime ve takımıma odaklandım. Ligimizde gol krallığında en önde ben gözüküyorum. Çok şükür güzel bir sezon geçiriyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok gol atarsam benim ve takımım için o kadar iyi. Gollerime devam etmek istiyorum. Her sezon gol atmaya odaklanıyorum ama hiç kendime şu kadar gol atarım diye hedef koymadım." diye konuştu.

 

TEKNİK DİREKTÖR BEKTAŞ: "KEMAL'İN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Teknik direktör Bayram Bektaş, Kemal Rüzgar'ın önemli bir gol sayısına ulaştığını dile getirdi.

Kemal Rüzgar'ın kalitesinin "tartışılmaz" olduğunu ifade eden Bektaş, "Kemal'in kalitesi tartışılmaz. Gol attığında hep birlikte mutlu oluyoruz. İnşallah nazar değmez, çünkü oyuncularım çok konuşuluyor ve talihsiz sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu nedenle Kemal'in sağlıklı şekilde yoluna devam etmesini diliyorum. Takım olarak ona ihtiyacımız var. Bugün 29 gole ulaşmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu rakam, dünya liglerinde bile dikkati çeken bir istatistik. Örneğin Harry Kane ile kıyaslanan bir gol sayısı bu. Geçmişte bu seviyeleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimlerde görüyorduk. Böylesine bir performansı kendi takımımda görmek beni ayrıca mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu..

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.