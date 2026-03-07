Keçiörengücü deplasmandan galibiyetle çıktı!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sivasspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, deneyimli teknik adamın göreve gelmesinin ardından ilk yenilgisini aldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Odise Roshi kaydetti.
Karşılaşmanın son bölümünde iki takım da kırmızı kart gördü. Sivasspor'da Charilaos Charisis 90+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalırken, Keçiörengücü'nde Wellington 90+3. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 43'e yükseltirken, Sivasspor 38 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.