Karşıyaka filede Bodrum deplasmanında terleyecek

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubunda zirve takipçisi Karşıyaka 8 Mart Pazar günü deplasmanda 6'ncı basamaktaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım, Bodrum'dan da zaferle dönmeyi hedefliyor.
Grupta Karşıyaka'nın 20 maçta 16 galibiyeti, Play-Off iddiasını kaybeden yeşil-beyazlı Bodrum ekibinin ise 11 galibiyeti bulunuyor.
