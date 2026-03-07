İsmet Taşdemir: 'Kalan haftalar ne getirecek göreceğiz'

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, üzgün olduklarını söyledi.



Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara Keçiörengücü müsabakasının kendileri için kritik maçlardan biri olduğunu dile getirdi.



Takım olarak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Taşdemir, "Rakibimiz, bu ligin geçiş oyununu en iyi uygulayan ve topa sahip olma konusunda iyi olan takımlarından biriydi. İlk yarı biraz dengeli ve biraz da bizden üstün oynadılar ama ikinci yarı tamamen üstünlük bizdeydi. Oyuncularım çok iyi reaksiyon verdi. Çok hatalı bir gol yedikten sonra maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Özellikle ikinci yarıdaki oyun çok iyiydi ama karşılığını alamadık. Dokuz hafta kaldı neler getirecek neler götürecek hep beraber göreceğiz. Takım olarak mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu



