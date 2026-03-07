07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
20:00
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
20:00
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
19:00
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
1-025'
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1DA
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
20:15
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
1-364'
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
20:00
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
2-368'
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
1-069'
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
0-166'
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-264'
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
20:30
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
0-041'
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
20:30
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Nuri Şahin'den Galatasaray maçı için açıklama!

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligde Göztepe karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

calendar 07 Mart 2026 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin'den Galatasaray maçı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligde Göztepe karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Çok mutluyum maçı kazandığımız için. Oyun... Konuşulacak çok şey var. Göztepe çok oynatmadı. Ritmi kim belirlerse o kazanır dedim, ritmi Göztepe belirledi ama inanarak ve kalitemizle kazandık. Çok mutluyum. Çok güzel bir kadrom var. İnşallah devamını getirir ve hedefimize ulaşırız." dedi.

Nuri Şahin, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları maçın hatırlatılmasının ardından, "Kulüpte çalışan herkes, "Önümüzdeki hafta çok önemli maçımız var." diyor. Çok önemli kulüplerde oynadım ama Başakşehir'deki baskıyı hiçbir yerde hissetmedim. Galatasaray maçını hiç düşünmedim. Kaliteli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız ama bu maçtan farklı olacak. Haftaya çok farklı bir maç olacak. İki gün dinlenmek ve mutluluğumu yaşamak istiyorum." yanıtını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.