Nuri Şahin'den Galatasaray maçı için açıklama!

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligde Göztepe karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Şahin, "Çok mutluyum maçı kazandığımız için. Oyun... Konuşulacak çok şey var. Göztepe çok oynatmadı. Ritmi kim belirlerse o kazanır dedim, ritmi Göztepe belirledi ama inanarak ve kalitemizle kazandık. Çok mutluyum. Çok güzel bir kadrom var. İnşallah devamını getirir ve hedefimize ulaşırız." dedi.



Nuri Şahin, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları maçın hatırlatılmasının ardından, "Kulüpte çalışan herkes, "Önümüzdeki hafta çok önemli maçımız var." diyor. Çok önemli kulüplerde oynadım ama Başakşehir'deki baskıyı hiçbir yerde hissetmedim. Galatasaray maçını hiç düşünmedim. Kaliteli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız ama bu maçtan farklı olacak. Haftaya çok farklı bir maç olacak. İki gün dinlenmek ve mutluluğumu yaşamak istiyorum." yanıtını verdi.



