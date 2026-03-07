07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-035'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-038'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-178'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
0-120'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-036'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-08'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-05'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Mustafa Gürsel: ''Maçın kontrolü bizdeydi''

Trendyol 1. Lig'de evinde Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonucunda iki teknik adamda maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Eksik oyuncularımızın gelmesiyle hem enerjimiz hem oyun kalitemiz her geçen gün daha iyi olacak. Mulumba'nın da oyuna girmesiyle ikinci yarı dengeli bir maç oldu. Maçın kontrolü tamamen bizdeydi. Bazen top rakipte fazla görünse de yine kalemizde pozisyon vermedik. Hatta bir iki pozisyonumuz da vardı. Değerlendirip 2-0 bulsaydık daha erken rahatlayabilirdik ama böyle maçlarda 1-0'ı erken bulup maçı da böyle bitirmek de güzel. Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı maç haftasına gireceğiz. Perşembe günü İstanbul'a Erok maçına gideceğiz. Şimdi artık bu maç geride kaldı. Tamamen bütün konsantrasyonumuzu o maça yönlendireceğiz. Onun için çalışacağız."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk de ilk yarı topa sahip olan taraf kendilerinin olduğunu söyledi.

Oyuncularının yerde olduğu zaman Bandırmaspor'un oyuncularının devam etmesinin şık olmadığını dile getiren Öztürk, "İkinci yarı aynı pozisyonda biz topu dışarı attık. Onların yatan bir oyuncusu vardı. Şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Biz genç bir ekibiz. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Fazla konuşulacak bir şey de yok. Üzgünüz, kaybettik ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
