Abdülkerim Bardakcı, kadroya döndü

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisiyle birlikte ilk 11'e geri döndü.
Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.
