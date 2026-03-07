07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-035'
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
0-038'
07 Mart
Juventus-Pisa
22:45
07 Mart
Nantes-Angers
0-178'
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
21:00
07 Mart
Toulouse-Marsilya
23:05
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
22:00
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
23:00
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
22:30
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
0-120'
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
22:45
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
20:45
07 Mart
Newcastle-M.City
23:00
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
0-036'
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
0-08'
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
1-05'
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
23:00
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Abdülkerim Bardakcı, kadroya döndü

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 2 maç sonra Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e geri döndü.

07 Mart 2026 20:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı, kadroya döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisiyle birlikte ilk 11'e geri döndü.

Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 18 5 2 58 18 59
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 8 4 45 29 47
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
