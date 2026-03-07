Beşiktaş'ta penaltı beklentisi!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı bekledi.
Bu dakikada Cerny'nin vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, oyunu sürdürdü. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onay sonrası devam kararında kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karara büyük tepki gösterdi.
Bu dakikada Cerny'nin vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan döndü. Beşiktaşlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Ozan Ergün, oyunu sürdürdü. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onay sonrası devam kararında kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karara büyük tepki gösterdi.