Okan Buruk: 'Başakşehir maçında cezalı duruma düştüm'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde olamayacağını açıkladı.





Okan Buruk yaptığı açıklamada "Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm. Orta hakemi çağırdı ve kart çıkarttırdı. 4. hakemin de iletişimi kötü." dedi.





Ayrıca Okan Buruk "Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi." ifadelerini kullandı.



