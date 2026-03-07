07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Beşiktaş'tan hakem Ozan Ergün için sert tepki

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Daltaban, hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdi.

07 Mart 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakan Daltaban, "Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil! Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene, yol açılacağı öğretildi. Oynamak isteyenin önünün kesilemeyeceği öğretildi. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek..." dedi.

"MAĞLUBİYET BAHANE DEĞİL"

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı idareci, "Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İki hakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı. Öncelikle oturalım ve iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın! Hakem asla başrol değildir! Sahadaki hakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım! Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum!" diye konuştu.



"KİMSENİN HAKKI YOK!"

Hakan Daltaban, "Kartellerin olduğu yerde, devletin olmadığı yerde terör var! Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez! 40 bin kişi bu yoklukta karnaval havasına geldi! Kimsenin bu insanların emeği ile oynama hakkı yok!" dedi.

"HAKEM ADINA UTANDIM!"

Daltaban, "Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım! Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan..." sözlerini sarf etti.

Hakan Daltaban, "VAR'dakiler 4 dakika oyunu durduruyor, niye diye soran var mı? Peki görmeme nedir? Bunu kimse bize anlatamaz! Beşiktaş İkinci Başkanıyım ama VAR'da ben olsam, utanırım, yüzüm kızarır ve o kırmızı kartı veririm! Maçın 20. dakikası! Kırmızı kart gösterilemeyen arkadaş asist yaptı ya!" dedi.



"ÇİZGİ DOĞRU MU ÇEKİLİYOR?"

Hakan Daltaban, "Camiadan tepki var, Osimhen'in golünde çizgi doğru mu çekildi? Biliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de bilmiyoruz!" dedi.

"8 KİŞİ KALMALIYDILAR!"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: "Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz! Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız!" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR DAHA İYİ YAPAR"

Hakan Daltaban, "19 Mayıs için bir teklifim var. Bu tarz özel günlerde koltuklara sembolik olarak çocuklar gelir oturur, 19 Mayıs'ta spor akademisinden çocukları getirin, daha iyi VAR hakemliği yapmazlarsa namerdim." dedi.

"VAR'I KALDIRIN"

Siyah-beyazlı idareci, "Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü! Yapamıyorsanız, kaldırın! Kaldırın abi. Çok basit ya." diye konuştu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, son olarak, "Lütfen çocukları bir gün oturtun VAR'a, utanacaksınız." dedi.

