07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Milli judoculardan 2 madalya

Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalyanın sahibi oldu.

Milli judoculardan 2 madalya
Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün milli sporculardan Elçin Karakazan gümüş, Havva Sena Tokmak bronz madalya kazandı.

Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 40 kilo kategorisinde mücadele eden Elçin Karakazan, final maçında Özbekistanlı Iroda Sirojiddinova karşısında gümüş madalya aldı.

Aynı kategoride tatamiye çıkan milli sporcu Havva Sena Tokmak ise bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Sunay Salamova'yı mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 108 sporcuyla temsil edildiği, 21 ülkeden 222'si kadın 550 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
