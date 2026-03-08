07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Beşiktaş'tan derbinin ardından VAR talebi!

Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından maçın VAR odasının kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Beşiktaş'tan derbinin ardından VAR talebi!
Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından bir açıklama yaptı.

Federasyona seslenen Beşiktaş, derbinin VAR odasının kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasının ve odanın bulunduğu koridorun sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
