⚽️Kenan Yıldız arka direğe harika çıkardı, Andrea Cambiaso fırsatı kaçırmadı!pic.twitter.com/afqjJVOaqK



— Sporxtv (@sporxtv) March 7, 2026

İtalya Ligi'nde 28. hafta maçında Juventus ile Pisa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.Juventus'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Andrea Cambiaso, 65. dakikada Khephren Thuram ve 75. dakikada Kenan Yıldız ve 90. dakikada Jeremie Boga kaydetti.Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız attığı golün yanı sıra Cambiasso'ya asist yaptı ve 83. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.20 yaşındaki Kenan Yıldız, Serie A'da bu sezon 27. maçında 9. golüne ulaştı.Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 50'ye yükseltti ve 6. sırada haftayı kapattı. Kümede kalma savaşı veren Pisa 15 puanda kaldı.İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Udinese'ye konuk olacak. Pisa, Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari'yi ağırlayacak.