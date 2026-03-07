Galatasaray, derbilerde eksik kalıyor

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 5 derbinin 4'ünde kırmızı kart gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, 3 Ağustos 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla başlayan süreçte siyah-beyazlılarla 5. kez karşılaştı.
Süper Kupa maçında Galatasaray'dan Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Ardından geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında 2-1 kazandığı Süper Lig müsabakası 11'e 11 tamamlandı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemysław Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin 34. dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.
Galatasaray, Beşiktaş ile son müsabakada ise Leroy Sane, 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
