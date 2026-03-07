Beşiktaş'ın serisi derbiyle bitti!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide kazanan 1-0 ile sarı-kırmızılılar oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray derbisine kadar ligde 13, toplamda ise 17 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Beşiktaş'ın bu serisi derbiyle birlikte sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinden önce de sahasında Fenerbahçe'ye kaybetmişti.
