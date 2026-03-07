07 Mart
Dev derbide zafer Galatasaray'ın

Galatasaray, son yarım saatini 10 kişi oynadığı derbide Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Sarı kırmızılılarda Leroy Sane, 62. dakikada VAR uyarısı sonrası Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'de zorlu bir deplasmandan kritik bir galibiyetle çıkan Galatasaray, puanını 61'e çıkardı ve zirvede maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ LİGDE 13 MAÇ SONRA YENİLDİ

Süper Lig'de 13 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 10 Mart salı günü Liverpool ile evinde oynadıktan sonra 14 Mart'ta Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş ise gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.



SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, rotasyona gittiği ve 4-1 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında şans verdiği Tiago Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Milot Rashica'yı yedek soyundururken yerlerine Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani ve Vaclav Cerny'ye formayı teslim etti.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu. "Cimbom" kritik müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde yapılan ve 2-1 kazandıları Corendon Alanyaspor mücadelesine rotasyonlu bir kadro çıkarmıştı. Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında yine Alanyaspor ile sahasında yaptığı maça göre 4 değişikliğe gitti. Buruk, 3-1 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görev verdiği Eren, Lang, Singo ve Boey'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Sallai, Jakobs ve Lemina'yı sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCUNUN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 oyuncu, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-kırmızılılara rakip oldu.

Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez, Jota Silva ve Yasin Özcan da ilerleyen dakikalarda şans bulması durumunda Galatasaray derbisinin heyecanını tadacak.

Jota Silva, sezonun ilk devresindeki derbide kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.

ABDÜLKERİM 2 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

SAKATLIKTAN DÖNEN SALLAI 11'DE, YUNUS YEDEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.



"DOLMABAHÇE" KAPALI GİŞE!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye dakikalar kala yaptıkları koreografi ile görsel şölen oluşturdu.

Beşiktaş taraftarı, kuzey tribünde "1903'ten beri kral biziz bu alemde" pankartını açtı. Ayrıca doğu tribünündeki pankartta ise bir taraftarın elinde açılan "Beşiktaş" atkısıyla "Ne bir heves, ne bir tutku" yazısı yer aldı.

Ayrıca maç öncesinde tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla derbi, görsel bir şölene dönüştü.

MÜCADELE YOĞUN MÜCADELEYLE BAŞLADI

Mücadeleye iki takım da agresif presle ve temaslı bir oyunla başladı. Yoğun mücadele nedeniyle ilk dakikalarda iki takım da organize atak yapmakta zorlandı.

Maçtaki ilk etkili atağı Galatasaray, 6. dakikada düzenledi. Osimhen karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi ve bu esnada Ersin'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Beşiktaş ise ilk etkili atağını 15. dakikada yakaladı. Asllani'nin ceza yayından şutu yandan auta gitti.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, 15. dakikadan sonra özellikle Barış Alper'in olduğu kanattan etkili olmaya çalıştı. 22. dakikada Barış Alper, ceza alanında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'IN KIRMIZI KART İTİRAZI

28. dakikada Beşiktaş, Leroy Sane'nin Asllani'ye faulü sonrası kırmızı kart bekledi ancak hakem Ozan Ergün, pozisyonun sarı kart olduğuna yönelik bir karar verdi. İtirazları nedeniyle Orkun Kökçü sarı kart gördü.



DERBİDE GOL VICTOR OSIMHEN'DEN

Galatasaray, dengede giden mücadelede Victor Osimhen'in 39. dakikadaki golüyle öne geçti.

Leroy Sane'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Victor Osimhen, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Osimhen, böylece bu sezon derbilerde ilk golünü attı.

JAKOBS, MURILLO'YA GOL İZNİ VERMEDİ

İlk yarının sonunda Beşiktaş, skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Arka arkaya paslaşmalar sonrası Vaclav Cerny'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Amir Murillo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top son anda araya giren Ismail Jakobs'dan geri geldi.

İlk yarı bu pozisyonun ardından 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

Beşiktaş, ikinci yarıya daha istekli başladı. Arka arkaya ortalarda Galatasaray savunması, dikkatli bir şekilde pozisyona müsaade etmedi. 48'de Uğurcan, Vaclav Cerny'nin etkili şutunda gol izni vermedi.

Ceza alanı yayı çevresinde Olaitan, Asllani ve Ndidi'nin şutları Galatasaray savunmasını aşamadı.



SANE, VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın ataklarıyla geçen ilk 15 dakikanın ardından Galatasaray, 62. dakikada VAR uyarısıyla 10 kişi kaldı.

Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ozan Ergün, VAR uyarısı Ömer Faruk Turtay'ın pozisyonu izleyerek Leroy Sane'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

SON YARIM SAATTE BEŞİKTAŞ BASKISI

Son yarım saatlik bölümde 1 oyuncu fazla oynayan Beşiktaş, oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı.

Osimhen'i ileride yalnız bırakan Galatasaray, kontrataklarla Beşiktaş kalesini yokladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.
69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.
90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 72 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 72 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), Lemina (Dk. 82 Singo), Sane, Sara (Dk. 67 Boey), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), Osimhen
Gol: Dk. 39 Osimhen (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 62 Sane (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Osimhen, Dk. 71 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 77 Lemina, Dk. 80 Uğurcan Çakır, Dk. 84 Sallai, Dk. 90+4 Singo (Galatasaray), Dk. 29 Orkun Kökçü, Dk. 31 Murillo, Dk. 89 Olaitan (Beşiktaş)

