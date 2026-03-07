Orkun Kökçü'den derbi sonrası sert tepki!

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı." dedi.
Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." diye konuştu.
