Sergen Yalçın'dan Okan Buruk ve Galatasaray'a hakem göndermesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı.
"Okan Buruk da hakemlerden şikayet etti" hatırlatması üzerine Sergen Yalçın "Allah Allah, o niye şikayetçiymiş? 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçiler?" dedi.
Galatasaray ile ilgili sözlerine devam eden Sergen Yalçın "Galatasaray'ın hakemden şikayet etmesi söz konusu olamaz! En son sıradalar o konuda." açıklamasını yaptı.
"4. hakemden şikayetçiler." hatırlatması üzerine Sergen Yalçın "İsterse 24. hakemden şikayet etsin fark etmez. Onlar en son sırada bu konuda." diye konuştu.
Sergen Yalçın ayrıca "Galatasaray'a hafta içi oynayacakları maç için başarılar diliyorum. Ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar ama onların hakemden şikayet etmesi söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı.
