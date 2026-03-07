07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
0-052'
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1DA
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-190'
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
0-1DA
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
1-260'
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
1-046'
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-1DA
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-0DA
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Lucas Torreira'dan geleceği için mesaj!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Lucas Torreira'dan geleceği için mesaj!
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Torreira, "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten." dedi.

Sözlerine devam eden Uruguaylı futbolcu, "Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Torreira, maç sonu sık sık röportaja gelmesi ve uzun cevaplar vermesiyle ilgili gelen hatırlatmanın ardından, "4 yıldır buradayım. Uzun yıllar burada olmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

