Beşiktaş, 20 maç sonra gol atamadı

Ligde 45 golü bulunan Beşiktaş, 20 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.
Bu sezon sadece Corendon Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Beşiktaş, ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde 3-0 kaybedilen Göztepe maçında gol atamamıştı.
