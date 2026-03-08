Chelsea, turu uzatma dakikalarında kopardı

İngiltere FA Cup 5. turda Wrexham ile Chelsea kozlarını paylaştı.



Racecourse Ground'da oynanan müsabakayı, Chelsea uzatmalarda 4-2 kazanmasını bildi.



Chelsae'ye turu getiren golleri; 40. dakikada Okonwo (k.k), 82. dakikada Josh Acheampong, 96'da Garnacho ve 120+5'te Joao Pedro kaydetti.



Ev sahibi Wrexham'ın gollerini ise; 18. dakikada Sam Smith ve 78. dakikada Callum Doyle kaydetti.



Ayrıyetten Wrexham'ın maç 3-2 iken bulduğu gol VAR incelemesi ile iptal edildi