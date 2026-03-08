Galatasaray'dan arka arkaya paylaşımlar

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu derbiyi Victor Osimhen'in golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Beşiktaş maçı sonrası arka arkaya paylaşımda geldi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası paylaşım yaptı: "Boğazın gerçek efendisi" pic.twitter.com/k4Mwme5xfr
Galatasaray SK: "Klasikleşen maç sonu koridor sevincimizin bu seferki adresi Beşiktaş!"pic.twitter.com/wPXwCQsLhs
Galatasaray SK: "Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor! 🤫"pic.twitter.com/fW1wlfpHzj
Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrası takım otobüsünden paylaşım yaptı.pic.twitter.com/Q9XErNNZnp
