07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Mesut Bakkal: ''Sakatlıklar yavaş yavaş başladı''

Trendyol 1. Lig'de Amed ile Serikspor ile oynanan mücadele sonrası iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Mart 2026 01:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mesut Bakkal: ''Sakatlıklar yavaş yavaş başladı''
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Serikspor'u 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların ve yönetimin sakin olmaları gerektiğini belirterek, oyuncuların da panik yapmadan mücadele etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Takım üzerindeki baskıya dikkati çeken Bakkal, "Bu kadar panik olmaz. Biraz sakin olmak, biraz daha dengeli gitmek lazım. Çünkü maçın son birkaç dakika hariç 90 dakikasında karşımızda 6-5 taktikle oynayan bir takım vardı. Biz de bu kilidi açmaya çalışan bir takımdık. Yeterli derecede tempo yaptık mı derseniz, bu takım sezon başından beri bunu çok yapmadı.

Ama bu sefer sahaya biraz daha yansıdı. Baskı olunca oyuncu üretkenliği düşüyor, saçma sapan işler yapmaya başlıyoruz. Biraz sakin olalım. Bu oyuncu grubu her takımı yener. İyi bir oyuncu grubumuz var. İnanılmaz bir baskı var. Özellikle başımızdaki insanlar olmak üzere herkesi sakinliğe davet ediyorum." diye konuştu.

Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"90 dakika kontrolümüzde olan, atak yaptığımız bir maçtı. Çok fazla üretemedik belki ama Veysel'in uzaktan şutları var. Golü daha önce bulsaydık daha farklı olabilirdi. Önemli olan 3 puan almaktı. Oyundan çok memnun musun derseniz o kadar değilim ama zor da olsa kazanmak, aradaki puan farkını açtırmamak adına iyi bir galibiyet oldu.

Çok önemli maçlar oynayacağız. İstanbul, arkasından Manisa maçları var. Bu stresi yaşadığım için biliyorum. Lütfen biraz daha destek, biraz daha sakin olalım. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli. Sakatlıklar da yavaş yavaş başlıyor, adale çekmeleri başladı. Hem bununla baş ediyoruz hem de maç kazanmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel, galibiyetle bitirmek güzel.

SERİKSPOR CEPHESİ

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise şampiyonluk hedefi olan güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler deplasmanının ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu ifade eden Boran, her iki takımın puana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Boran, "Hem onların şampiyonluk yolunda puana ihtiyacı vardı hem de bizim ligde kalma adına şiddetle puana ihtiyacımız vardı. Bugün iyi bir oyun oynadık. Özellikle savunma anlamında taktik disipline bağlı kalan, kompakt oynayan bir takım vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ligde kalmayı istiyorlar, bunu sahaya yansıttılar. Maalesef duran toptan yediğimiz bir golle buradan puansız ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde önemli maçlar olduğunu aktaran Boran, "Evimizde oynayacağımız dört iç saha maçımız var. Hem onları kazanıp hem de dışarıda oynayacağımız maçlardan puan alarak ligde kalmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularımı kutluyorum, bugün gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Ama maalesef puansız dönüyoruz. Amed takımını da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
