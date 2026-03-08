07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Millilerimiz galibiyet ile tanışamadı

Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. maçında Çekya ile karşılaşan Kadın hentbol takımımız, sahadan 36- 24 mağlup ayrıldı.

calendar 08 Mart 2026 00:27
Haber: AA
Millilerimiz galibiyet ile tanışamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda Çekya'ya 36-24 yenildi.

Zlin kentindeki Datart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-12 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çekya, karşılaşmayı 36-24 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda 2. Grup'ta henüz galibiyet alamadı.

