Millilerimiz galibiyet ile tanışamadı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda Çekya'ya 36-24 yenildi.
Zlin kentindeki Datart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-12 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çekya, karşılaşmayı 36-24 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda 2. Grup'ta henüz galibiyet alamadı.
