07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
0-052'
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1DA
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-190'
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
0-1DA
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
1-260'
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
1-046'
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-1DA
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-0DA
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi ile ilgili konuştu. Ayrıca Mili Takım'ın Romanya maçı için Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderdi.

calendar 07 Mart 2026 22:42 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 23:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarına, Dolmabahçe'de oynanan Türkiye - Romanya maçı için mesaj gönderdi.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN"

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır "Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

"KİMSEYE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Beşiktaş taraftarlarının tepkisi ile ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA MESAJ

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." dedi.

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynamayı sevdiğini belirten Uğurcan, "Milli takımla da bu statta oynayacağız. İnşallah o maçta da iyi oynayıp milli takımıma yardım ederim. Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Bugün takımın yıldızı ben değildim. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik ve gol yemedik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"LİG İÇİN ÇOK KRİTİK"

Beşiktaş galibiyetinin lig için çok kritik olduğunu aktaran milli file bekçisi, "Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Sergen Yalçın geldikten sonra çıkışa geçmişlerdi. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti. Umarım Liverpool maçında da iyi bir skorla taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

OLAITAN'A TEPKİ

Maç içerisinde sakatlık yaşadığı pozisyonla ilgili Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile konuştuğunu dile getiren Uğurcan, "Orkun Kökçü ile konuştum. Ben orada topu dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. 'Fair-play'i biz böyle öğrendik. Top gelmedi ve taç atışını kullandılar. Maçtan sonra onunla konuştum. 'Maç içinde bunlar olabilir.' dedik. Doğru söylüyor aslında ama Olaitan'a bunu yakıştıramadım. Topu biz atmıştık ve taca çıkmıştı." dedi.

Uğurcan Çakır, bir gazetecinin "Oyun kurma konusunda özel çalışma yapıyor musun?" sorusuna ise "Okan Buruk'un istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Okan hocamız öyle istiyor." yanıtını verdi.

Liverpool ile oynayacakları maça değinen Uğurcan, "İç sahada oynayacağımız bütün maçlar, rakip için zor. Liverpool'u iyi bir oyun ve skorla yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarıp ülkemizi gururlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.