İtalya Serie A 28. hafta maçında Atalanta, Udinese'yi ağırladı. Maç 2-2 sona erdi.
Udinese, 39. dakikada Thomas Kristensen ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Udinese, 55. dakikada Keinan Davis ile durumu 2-0 yaptı.
Atalanta, 75 ve 79. dakikalarda Gianluca Scamacca'nın golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Atalanta 46, Udinese 36 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Atalanta, Inter deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Juventus'u ağırlayacak.
