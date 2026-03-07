Osimhen'den derbilerde ilk gol

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın 39. dakikasında 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da ağları havalandıran isim Victor Osimhen oldu. Osimhen, bu sezon derbilerdeki ilk golünü attı.
Nijeryalı yıldız, bu golüyle Süper Lig'de bu sezon 11. golünü kaydetti.
Osimhen, Beşiktaş deplasmanındaki golüyle birlikte Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da skor katkısı verdi.
Nijeryalı yıldız, kariyerinde üst üste sekiz karşılaşmada skora etki ettiği tek serisini Napoli formasıyla Serie A'da yakalamıştı. [2023] 27 yaşındaki yıldız futbolcu, Beşiktaş deplasmanındaki golüyle birlikte bu serisini tekrarladı.
